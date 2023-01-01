Олег Ткачёв

Биография

Олег Ткачев – актер. Родился в 1966 году. Личных данных не оглашает. Живет в Минске. Сниматься в кино начал поздно, но работает много, и список сыгранных персонажей прирастает ежегодно. Первая роль Ткачевым исполнена в детской приключенческой ленте 2005 года «Три талера». Актер понравился зрителю в боевике «Охота на пиранью» и четырехсерийной военной драме «Последний бронепоезд». Главный герой Ткачева в сериале «Я сыщик» немногословен и сдержан в проявлении чувств. Именно такими чаще всего видят режиссеры персонажи, поручаемые актеру. Однако артист уходит от эксплуатации маски, надетой раз и навсегда. Его герои, даже маленькие и незначительные, всегда живые люди – с отпечатками забот и радостей на облике. Зритель безошибочно определяет актерские удачи: Семагин в третьей серии пятого сезона «Каменской» запомнился, а бывший чекист в мелодраматическом сериале «Золотая страна» вызвал куда меньшее воодушевление. С главными ролями сериалов «Суд» и «Дочь» артист справился на отлично. Однако наибольший зрительский отклик вызвала второстепенная роль Олега Александровича в мелодраме 2019 года «Все могло быть иначе». Всего актером сыграно около 180 ролей.