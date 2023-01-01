Олег Ткачёв
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 15 июля 1966 г. (58 лет)
Биография
Олег Ткачев – актер. Родился в 1966 году. Личных данных не оглашает. Живет в Минске. Сниматься в кино начал поздно, но работает много, и список сыгранных персонажей прирастает ежегодно. Первая роль Ткачевым исполнена в детской приключенческой ленте 2005 года «Три талера». Актер понравился зрителю в боевике «Охота на пиранью» и четырехсерийной военной драме «Последний бронепоезд». Главный герой Ткачева в сериале «Я сыщик» немногословен и сдержан в проявлении чувств. Именно такими чаще всего видят режиссеры персонажи, поручаемые актеру. Однако артист уходит от эксплуатации маски, надетой раз и навсегда. Его герои, даже маленькие и незначительные, всегда живые люди – с отпечатками забот и радостей на облике. Зритель безошибочно определяет актерские удачи: Семагин в третьей серии пятого сезона «Каменской» запомнился, а бывший чекист в мелодраматическом сериале «Золотая страна» вызвал куда меньшее воодушевление. С главными ролями сериалов «Суд» и «Дочь» артист справился на отлично. Однако наибольший зрительский отклик вызвала второстепенная роль Олега Александровича в мелодраме 2019 года «Все могло быть иначе». Всего актером сыграно около 180 ролей.
Фильмография
Актёр
- 8.9
Опять замуж2016, 88 минБесплатно
- 9.1
Городская рапсодия2016Бесплатно
- 9.0
Отогрей мое сердце2016, 95 минБесплатно
- 8.9
Холодное блюдо2015Бесплатно
- 8.4
Шепот2015, 95 минБесплатно
- 8.4
Алла в поисках Аллы2015, 92 минБесплатно
- 8.5
Дом для куклы2015Бесплатно
- 8.6
От праздника к празднику2014, 93 минБесплатно
- 9.2
Счастливый шанс2014Бесплатно
- 8.9
Сон как жизнь2014Бесплатно
- 9.1
Сила любви2013Бесплатно
- 9.1
Сводная сестра2013Бесплатно
- 8.8
Укради меня2013Бесплатно
- 8.9
Русалка2012, 180 минБесплатно
- 6.4
Дастиш фантастиш2009, 77 минБесплатно
- 8.2
Кадет2009, 89 минБесплатно
- 7.8
Враги2007, 78 минБесплатно