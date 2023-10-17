Дастиш фантастиш (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно

Дастиш фантастиш
Комедия77 мин16+

О фильме

Жители деревни «375 километр» – очень забавные, энергичные и изобретательные люди. Пашут землю на танке, но все-таки стараются не отставать от цивилизации: у них есть своя передвижная мини-АТС – мобильный телефон, с которым разъезжает почтальонша бабка Нюра. Главному герою Ваньке телефон необходим исключительно для выхода в Интернет — в далекой Австралии живет его виртуальная возлюбленная. Однако соседская девушка Варька, тайно влюбленная в героя, не готова мириться с существованием соперницы. Варька всевозможными способами пытается привлечь к себе внимание парня. Только далеко не все идет по плану…

Страна
Беларусь
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
77 мин / 01:17

Рейтинг

4.6 КиноПоиск
4.2 IMDb