Биография

Полина Сыркина — белорусская и российская театральная и киноактриса. Родилась в Минске 20 июня 1986 года. С 16 лет посещала занятия в театральной школе, где ее преподавателем была В. Н. Мороз. В 2008 году получила диплом Государственной академии искусств в Минске. Играла в театрах Беларуси. Среди ее театральных работ роли в пьесах «Родня», «Рядовые». Полина Сыркина начинала путь в кино со съемок в эпизодах в кинокартине «Стиляги» и сериале «Вызов». В 2008 году ее выбрали на центральную роль в мини-сериале «Дочь генерала». Еще одну главную роль актриса получила в остросюжетной драме «Кадет». Ее игра в этой ленте была отмечена премией «За лучший дебют» на фестивале кино «Созвездие». Снималась в фильмах «Ищу тебя», «От сердца к сердцу», «На перепутье», «Чего хотят мужчины», сериалах «Журов 2», «Однолюбы», «Папа напрокат», «Господа-товарищи», «Декабристка», а также серии фильмов «Психология преступления». В 2021 году сыграла главную героиню в сериале «Зацепка».