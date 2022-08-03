Чего хотят мужчины (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

В центре сюжета картины пара влюбленных: девушка Ася и ее возлюбленный парень Алексей. У этой сладкой и казалось бы на первый взгляд самой счастливой в мире парочки все складывается как нельзя хорошо. Они оба на седьмом небе от счастья, ведь дело близится к долгожданному и радостному свадебному торжеству. Но на это грандиозное мероприятие нужны немалые средства. Чтобы все прошло на должном уровне, как говорится не хуже, чем у людей, будущий молодой супруг вынужден отравиться на заработки в огромный мегаполис - Москву. Итак, Алексей уезжает. Проходит ни много, ни мало, а месяц. Главный герой успевает за этот временной промежуток обзавестись новой пассией. Алексей сообщает девушке, что в его жизни появилась другая женщина...

