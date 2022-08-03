Чего хотят мужчины (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно
8.92013, Чего хотят мужчины
Мелодрама94 мин18+
О фильме
В центре сюжета картины пара влюбленных: девушка Ася и ее возлюбленный парень Алексей. У этой сладкой и казалось бы на первый взгляд самой счастливой в мире парочки все складывается как нельзя хорошо. Они оба на седьмом небе от счастья, ведь дело близится к долгожданному и радостному свадебному торжеству. Но на это грандиозное мероприятие нужны немалые средства. Чтобы все прошло на должном уровне, как говорится не хуже, чем у людей, будущий молодой супруг вынужден отравиться на заработки в огромный мегаполис - Москву. Итак, Алексей уезжает. Проходит ни много, ни мало, а месяц. Главный герой успевает за этот временной промежуток обзавестись новой пассией. Алексей сообщает девушке, что в его жизни появилась другая женщина...
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
- АКРежиссёр
Андрей
Канивченко
- ПСАктриса
Полина
Сыркина
- Актёр
Павел
Харланчук
- Актёр
Станислав
Бондаренко
- ЕДАктриса
Елена
Дубровская
- СНАктриса
Светлана
Никифорова
- Актёр
Сергей
Баталов
- АПАктриса
Алёна
Полькина
- ЕЖАктриса
Евгения
Жукович
- АКАктёр
Андрей
Карако
- ИДАктриса
Инна
Дубок
- МШСценарист
Марина
Шихалеева
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ЕЮПродюсер
Егор
Юзбашев
- ИКОператор
Иван
Купцов
- ВСКомпозитор
Владимир
Сайко