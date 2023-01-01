Биография

Сергей Баталов – актер театра и кино. Родился 19 апреля 1957 года в городе Ирбит Свердловской области. Является лауреатом премии «Ника», в 2005 году получил звание заслуженного артиста России. Рос на Урале в семье учительницы и водителя. Он закончил 8 классов и переехал к тете в Омск. Там юноша поступил в авиационный техникум. Сергей состоял в местной драматической студии, где открылся его актерский талант, его наградили грамотой за лучшую роль. Сергей окончил техникум и решил воплотить свою мечту о карьере актера. Он смог поступить в ГИТИС, где обучался у Олега Табакова, а спустя курс – у Владимира Андреева. Актер женат, есть дочь Екатерина. Он считает семью своим убежищем от любых невзгод. Дебютная роль Сергея Баталова в кино была в фильме «Несколько дней из жизни И. И. Обломова» 1979 года, где он сыграл лакея. С 1982 года Сергей работал в Театре на Малой Бронной. В 1990 году он впервые получил одну из главных ролей в киноленте «Облако-рай». Артист снимался в эпизодических ролях в ТВ-сериалах «Воронины», «Папины дочки», «Два отца и два сына». Общее число фильмов с Сергеем Баталовым доходит до 120, в большинстве из них он играл роли второго плана. Его можно увидеть в знаменитых картинах: «Шырли-мырли», «Марш Турецкого», «В круге первом», «Елки 1914», «Время первых». В 2004 году Сергей озвучил несколько мультфильмов.