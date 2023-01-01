Сочинение ко Дню Победы (фильм, 1998) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Они не виделись двадцать пять лет - геройский экипаж истребителя, трое фронтовых друзей. Жизнь у каждого сложилась по-разному: один - убежденный коммунист, не пропускающий ни одного «красного» митинга, другой - преуспевающий вице-председатель небедного «Фонда ветеранов», третий - эмигрант, на �старости лет потерявший зрение и приехавший на родину, чтобы поучаствовать в Параде Победы.



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