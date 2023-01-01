Сочинение ко Дню Победы
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Сочинение ко Дню Победы

Сочинение ко Дню Победы (фильм, 1998) смотреть онлайн бесплатно

8.51998, Сочинение ко Дню Победы
Драмы, Советские107 мин12+

Сюжет

Они не виделись двадцать пять лет - геройский экипаж истребителя, трое фронтовых друзей. Жизнь у каждого сложилась по-разному: один - убежденный коммунист, не пропускающий ни одного «красного» митинга, другой - преуспевающий вице-председатель небедного «Фонда ветеранов», третий - эмигрант, на старости лет потерявший зрение и приехавший на родину, чтобы поучаствовать в Параде Победы.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Советские, Комедии, Драмы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сочинение ко Дню Победы»

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