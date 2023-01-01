Сочинение ко Дню Победы (фильм, 1998) смотреть онлайн бесплатно
8.51998, Сочинение ко Дню Победы
Драмы, Советские107 мин12+
Сюжет
Они не виделись двадцать пять лет - геройский экипаж истребителя, трое фронтовых друзей. Жизнь у каждого сложилась по-разному: один - убежденный коммунист, не пропускающий ни одного «красного» митинга, другой - преуспевающий вице-председатель небедного «Фонда ветеранов», третий - эмигрант, на �старости лет потерявший зрение и приехавший на родину, чтобы поучаствовать в Параде Победы.
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Информация
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Режиссёр
Сергей
Урсуляк
- МУАктёр
Михаил
Ульянов
- Актёр
Вячеслав
Тихонов
- ОЕАктёр
Олег
Ефремов
- Актёр
Сергей
Баталов
- Актёр
Владимир
Ильин
- Актёр
Роман
Мадянов
- Актёр
Сергей
Маковецкий
- Актёр
Владимир
Машков
- ГНАктёр
Геннадий
Назаров
- Актёр
Сергей
Никоненко
- ГОСценарист
Геннадий
Островский
- АЗСценарист
Алексей
Зернов
- ЕУПродюсер
Евгений
Улюшкин
- АКХудожник
Алексей
Камышов
- ОГМонтажёр
Ольга
Гриншпун
- МСОператор
Михаил
Суслов
- СРКомпозитор
Сергей
Рудницкий
- МТКомпозитор
Микаэл
Таривердиев