Биография

Сергей Маковецкий – актер театра и кино, получивший признание за рубежом. Он признан лучшим драматическим актером Европы в 1994 г. Является обладателем премий «Золотой Овен», «Чайка», трех премий «Золотой орел» и двух премий «Ника». Будущий актер родился в Киеве, мать Сергея дала ему свою фамилию, поскольку отец оставил семью еще до его рождения. В школьные годы он увлекался спортом, занимался водным поло, о работе в театре не задумывался. Однако его педагог по английскому Т. П. Соловкина, которая была режиссером школьного театра, предложила Сергею Маковецкому роль Аркашки Счастливцева в пьесе «Лес». Именно эта работа и повлияла на выбор будущей профессии. Поступить в Киевский государственный институт театрального искусства им. Карпенко-Карого Сергею не удалось, но спустя год он стал студентом Высшего театрального училища им. Б. В. Щукина. После учебы в 1980 г. он становится актером Государственного академического театра им. Вахтангова. Кинематографическая карьера актера началась в 1982 г. Первые экранные образы Сергей воплотил в картинах «Экипаж машины боевой», «Жизнь Клима Самгина». Настоящим прорывом для актера стала «Патриотическая комедия». После этого фильма Сергей Маковецкий получил широкое зрительское признание. Затем он блистательно исполнил главную роль в фильме «Макаров». Со временем он стал одним из самых востребованных артистов и сыграл уже более 80 ролей в картинах разных жанров.