Сергей Маковецкий
- Карьера
- Актёр, Актёр дубляжа
- Дата рождения
- 13 июня 1958 г. (66 лет)
Биография
Сергей Маковецкий – актер театра и кино, получивший признание за рубежом. Он признан лучшим драматическим актером Европы в 1994 г. Является обладателем премий «Золотой Овен», «Чайка», трех премий «Золотой орел» и двух премий «Ника». Будущий актер родился в Киеве, мать Сергея дала ему свою фамилию, поскольку отец оставил семью еще до его рождения. В школьные годы он увлекался спортом, занимался водным поло, о работе в театре не задумывался. Однако его педагог по английскому Т. П. Соловкина, которая была режиссером школьного театра, предложила Сергею Маковецкому роль Аркашки Счастливцева в пьесе «Лес». Именно эта работа и повлияла на выбор будущей профессии. Поступить в Киевский государственный институт театрального искусства им. Карпенко-Карого Сергею не удалось, но спустя год он стал студентом Высшего театрального училища им. Б. В. Щукина. После учебы в 1980 г. он становится актером Государственного академического театра им. Вахтангова. Кинематографическая карьера актера началась в 1982 г. Первые экранные образы Сергей воплотил в картинах «Экипаж машины боевой», «Жизнь Клима Самгина». Настоящим прорывом для актера стала «Патриотическая комедия». После этого фильма Сергей Маковецкий получил широкое зрительское признание. Затем он блистательно исполнил главную роль в фильме «Макаров». Со временем он стал одним из самых востребованных артистов и сыграл уже более 80 ролей в картинах разных жанров.
Фильмография
- 9.3
Три богатыря и Пуп Земли2023, 85 минБесплатно
- 9.0
Операция «Неман»2023
- 9.3
Праведник2022, 156 мин
- 8.1
Пласт2022, 98 минБесплатно
- 7.4
Печень или история одного стартапа2019, 86 мин
- 9.5
Три богатыря и Наследница престола2018, 81 мин
- 5.8
На Париж2018, 91 мин
- 9.4
Три богатыря и принцесса Египта2017, 68 мин
- 9.4
Три богатыря и Мо�рской царь2016, 73 мин
- 9.4
Три богатыря: Ход конем2014, 71 мин
- 8.2
ИЛЬФИПЕТРОВ2013, 95 минБесплатно
- 9.4
Три богатыря на дальних берегах2012, 68 мин
- 9.4
Три богатыря и Шамаханская царица2010, 73 мин
- 8.9
Утомленные солнцем 2: Предстояние2010, 173 мин
- 9.2
122007, 153 мин
- 9.4
Илья Муромец и Соловей-Разбойник2007, 76 мин
- 9.5
Добрыня Никитич и Змей Горыныч2006, 65 мин
- 8.9
Мне не больно2006, 100 мин
- 9.4
Жмурки2005, 105 мин
- 9.4
Алеша Попович и Тугарин Змей2004, 75 мин