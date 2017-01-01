Мультфильм Три богатыря и принцесса Египта (2017)
О фильме
Могучих богатырей хитростью заманивают внутрь пирамиды, чтобы зима уступила место лету — новые приключения знаменитых героев в экзотическом сеттинге. Помощник Деда Мороза Дурило недоволен своим статусом запасного тринадцатого месяца и задумывает сломать установившийся порядок вещей. Для этого ему нужно добраться до Чаши жизни, хранящейся в одной из пирамид Египта. Но просто так туда не попасть — нужна богатырская сила. Тогда Дурило похищает жен героев и притворяется Дедом Морозом, готовым подсобить горюющим мужьям. Вместе они отправляются в Египет, где их ждут головокружительные приключения, шокирующие открытия и ожившая мумия Нефертити. Поймет ли могучая троица, что ее подло обманывают, — увидите онлайн, посмотрев на Wink мультфильм 2017 года «Три богатыря и принцесса Египта» в хорошем качестве.
СтранаРоссия
ЖанрСемейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время68 мин / 01:08
Рейтинг
