Биография

Художник Константин Феоктистов появился на свет 24.03.81 г. в Караганде. Любителям отечественного м/ф «Три богатыря на дальних берегах», который вышел на экраны в 2012 г., хорошо известен как режиссер мультипликации. В 1996 г. оканчивает школу с художественным уклоном, после поступает на факультет «Живопись» в престижное училище им. Даргомыжского в Туле. Уже в 2001 г. переезжает жить в культурную столицу – Санкт-Петербург. В 2003 г. получает должность художника-прорисовщика на местной студии «Мельница», через год начинает работу в качестве художника-аниматора, а уже в 2006 г. становится помощником режиссера. В 2012 г. получает должность режиссера-постановщика студии, где выходят первые фильмы Феоктистова. В роли художника Феоктистов выступает при создании таких известных мультфильмов, как «Алеша Попович и Тугарин Змей», комедийный м/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч», а также современная переработка истории «Илья Муромец и Соловей-Разбойник». Стоит сказать, что история про трех богатырей – одна из самых ярких его работ, принесшая режиссеру популярность и признание. В 2014 г. получает специальность «режиссер анимации и компьютерной графики» в Питере, уже профессионально работая на студии.