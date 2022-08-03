Три богатыря на дальних берегах
Мультфильм, Семейный68 мин0+
О фильме

Пятая часть популярной анимационной серии о приключениях былинных героев. Хитрому Колывану обманом удалось стать советником Князя Киевского, но тот быстро перестал его слушать и отлучил от двора. Но злодей не остановится ни перед чем, чтобы обрести власть. Он обращается к Бабе Яге, которая с помощью магии отправляет трех богатырей на далекий остров, а, чтобы в Киеве никто не заметил их отсутствия, создает клонов. Псевдобогатыри рапортуют дружине, что Князь передал свои обязанности Колывану, и тот начинает властвовать. Тем временем Алеша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец пытаются найти путь домой, а их клоны вызывают все больше подозрений у богатырских жен. Следите за развитием событий, когда будете смотреть мультфильм «Три богатыря на дальних берегах» (2012) онлайн в сервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
68 мин / 01:08

5.7 КиноПоиск
5.1 IMDb

