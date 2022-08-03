Мультфильм Три богатыря на дальних берегах (2012)
О фильме
Пятая часть популярной анимационной серии о приключениях былинных героев. Хитрому Колывану обманом удалось стать советником Князя Киевского, но тот быстро перестал его слушать и отлучил от двора. Но злодей не остановится ни перед чем, чтобы обрести власть. Он обращается к Бабе Яге, которая с помощью магии отправляет трех богатырей на далекий остров, а, чтобы в Киеве никто не заметил их отсутствия, создает клонов. Псевдобогатыри рапортуют дружине, что Князь передал свои обязанности Колывану, и тот начинает властвовать. Тем временем Алеша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец пытаются найти путь домой, а их клоны вызывают все больше подозрений у богатырских жен. Следите за развитием событий, когда будете смотреть мультфильм «Три богатыря на дальних берегах» (2012) онлайн в сервисе Wink.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время68 мин / 01:08
Рейтинг
- КФРежиссёр
Константин
Феоктистов
- ДБАктёр
Дмитрий
Быковский-Ромашов
- Актёр
Валерий
Соловьев
- ОКАктёр
Олег
Куликович
- Актёр
Сергей
Маковецкий
- ДВАктёр
Дмитрий
Высоцкий
- Актёр
Фёдор
Бондарчук
- Актриса
Елизавета
Боярская
- МЦАктриса
Мария
Цветкова-Овсянникова
- ЕШАктриса
Елена
Шульман
- ЛМАктриса
Лия
Медведева
- АБСценарист
Александр
Боярский
- СССценарист
Слава
Сэ
- АБПродюсер
Александр
Боярский
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- Продюсер
Сергей
Глезин
- Монтажёр
Сергей
Глезин
- ТПОператор
Татьяна
Присяч
- МЧКомпозитор
Михаил
Чертищев