Пятая часть популярной анимационной серии о приключениях былинных героев. Хитрому Колывану обманом удалось стать советником Князя Киевского, но тот быстро перестал его слушать и отлучил от двора. Но злодей не остановится ни перед чем, чтобы обрести власть. Он обращается к Бабе Яге, которая с помощью магии отправляет трех богатырей на далекий остров, а, чтобы в Киеве никто не заметил их отсутствия, создает клонов. Псевдобогатыри рапортуют дружине, что Князь передал свои обязанности Колывану, и тот начинает властвовать. Тем временем Алеша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец пытаются найти путь домой, а их клоны вызывают все больше подозрений у богатырских жен. Следите за развитием событий, когда будете смотреть мультфильм «Три богатыря на дальних берегах» (2012) онлайн в сервисе Wink.

