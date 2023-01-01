Биография

Олег Куликович – российский актер кино и театра, также знаменит своими работами по озвучиванию мультфильмов и дубляжу иностранных картин. Родился в городе Ленинграде 13 мая 1959 года. Является обладателем звания заслуженного артиста РФ. В детские годы будущий актер увлекся кино и принял решение связать жизнь с театральной сценой. После выпускного подал документы в ЛГИТМиК, где обучался актерскому мастерству. Выпустившись, получил работу в Театре им. Ленсовета, на сцене которого и были сыграны первые серьезные роли Олега Куликовича. Спустя несколько лет сменил место работы и стал актером Театра на Литейном. О своей личной жизни актер говорит редко. Известно, что он женат во второй раз и имеет взрослую дочь от первого брака. На экране Куликович дебютировал в известной картине «Экипаж картины боевой», вышедшей в 1983 году. Также появился на экране в таких популярных проектах, как «Убойная сила», «Жажда», «Дорожный патруль». Кроме того, широкая аудитория знает Олега Куликовича по сериалу «Улицы разбитых фонарей». Является одним из самых известных в России актеров дубляжа, также часто озвучивает персонажей российских мультфильмов. Голос Куликова звучит в таких культовых картинах, как «Титаник», «У холмов есть глаза», «Автостопом по галактике», «Криминальное чтиво». На данный момент продолжает сниматься и активно занимается дубляжом, а также является актером театра «Балтийский дом».