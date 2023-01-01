Олег Куликович
- Карьера
- Актёр, Актёр дубляжа
- Дата рождения
- 13 мая 1959 г. (65 лет)
Биография
Олег Куликович – российский актер кино и театра, также знаменит своими работами по озвучиванию мультфильмов и дубляжу иностранных картин. Родился в городе Ленинграде 13 мая 1959 года. Является обладателем звания заслуженного артиста РФ. В детские годы будущий актер увлекся кино и принял решение связать жизнь с театральной сценой. После выпускного подал документы в ЛГИТМиК, где обучался актерскому мастерству. Выпустившись, получил работу в Театре им. Ленсовета, на сцене которого и были сыграны первые серьезные роли Олега Куликовича. Спустя несколько лет сменил место работы и стал актером Театра на Литейном. О своей личной жизни актер говорит редко. Известно, что он женат во второй раз и имеет взрослую дочь от первого брака. На экране Куликович дебютировал в известной картине «Экипаж картины боевой», вышедшей в 1983 году. Также появился на экране в таких популярных проектах, как «Убойная сила», «Жажда», «Дорожный патруль». Кроме того, широкая аудитория знает Олега Куликовича по сериалу «Улицы разбитых фонарей». Является одним из самых известных в России актеров дубляжа, также часто озвучивает персонажей российских мультфильмов. Голос Куликова звучит в таких культовых картинах, как «Титаник», «У холмов есть глаза», «Автостопом по галактике», «Криминальное чтиво». На данный момент продолжает сниматься и активно занимается дубляжом, а также является актером театра «Балтийский дом».
Фильмография
Актёр
- 9.3
Три богатыря и Пуп Земли2023, 85 минБесплатно
- 9.2
Иван Царевич и Серый Волк 52022, 74 минБесплатно
- 9.5
Иван Царевич и Серый Волк 42019, 84 мин
- 9.5
Три богатыря и Наследница престола2018, 81 мин
- 9.4
Три богатыря и принцесса Египта2017, 68 мин
- 9.4
Три богатыря и Морской царь2016, 73 мин
- 9.5
Крепость: щитом и мечом2015, 73 мин
- 9.4
Иван Царевич и Серый Волк 32015, 74 мин
- 9.4
Три богатыря: Ход конем2014, 71 мин
- 9.1
Смешарики. Новые приключения2012
- 9.4
Три богатыря на дальних берегах2012, 68 мин
- 9.0
Барбоскины2011
- 9.4
Три богатыря и Шамаханская царица2010, 73 мин
- 9.4
Илья Муромец и Соловей-Разбойник2007, 76 мин
- 9.5
Добрыня Никитич и Змей Горыныч2006, 65 мин
- 9.1
Лунтик и его друзья2006
- 9.3
Гора самоцветов2005
- 9.4
Алеша Попович и Тугарин Змей2004, 75 мин