Триквел полюбившейся зрителям сказочной истории, в котором Иван Царевич и Василиса наконец отправляются в свадебное путешествие — с печальными последствиями. Несмотря на то, что царь ушел на пенсию и оставил государственные дела Ивану, тот решает порадовать жену и поехать с ней в свадебное путешествие, которого у них за все годы брака так и не случилось. В пути не обходится без приключений — Иван решает научить двух крестьян правильно распугивать ворон, заодно случайно обнаружив месторождение ягодного повидла. К сожалению, именно повидловая зависимость приведет к кризису в Тридевятом царстве, которым тайно будет управлять пугало, завладевшее телом Ивана. Смогут ли главные герои восстановить порядок в своем королевстве, расскажет мультфильм 2015 года «Иван Царевич и Серый Волк 3» (2015) — смотрите его онлайн в сервисе Wink в хорошем качестве.

