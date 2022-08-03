Иван Царевич и Серый Волк 3 (фильм, 2015) смотреть онлайн
О фильме
Триквел полюбившейся зрителям сказочной истории, в котором Иван Царевич и Василиса наконец отправляются в свадебное путешествие — с печальными последствиями. Несмотря на то, что царь ушел на пенсию и оставил государственные дела Ивану, тот решает порадовать жену и поехать с ней в свадебное путешествие, которого у них за все годы брака так и не случилось. В пути не обходится без приключений — Иван решает научить двух крестьян правильно распугивать ворон, заодно случайно обнаружив месторождение ягодного повидла. К сожалению, именно повидловая зависимость приведет к кризису в Тридевятом царстве, которым тайно будет управлять пугало, завладевшее телом Ивана. Смогут ли главные герои восстановить порядок в своем королевстве, расскажет мультфильм 2015 года «Иван Царевич и Серый Волк 3» (2015) — смотрите его онлайн в сервисе Wink в хорошем качестве.
СтранаРоссия
ЖанрСемейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время74 мин / 01:14
Рейтинг
- ДШРежиссёр
Дарина
Шмидт
- Актёр
Никита
Ефремов
- Актёр
Иван
Охлобыстин
- Актёр
Михаил
Боярский
- АБАктёр
Александр
Боярский
- ТБАктриса
Татьяна
Бунина
- МХАктёр
Михаил
Хрусталёв
- ДВАктёр
Дмитрий
Высоцкий
- ОКАктёр
Олег
Куликович
- АПАктёр
Анатолий
Петров
- РНАктёр
Роман
Никитин
- Сценарист
Леонид
Барац
- Сценарист
Ростислав
Хаит
- СПСценарист
Сергей
Петрейков
- АБПродюсер
Александр
Боярский
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- Монтажёр
Сергей
Глезин
- МЧКомпозитор
Михаил
Чертищев
- ВВКомпозитор
Валентин
Васенков