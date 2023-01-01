Биография

Татьяна Бунина – актриса. Известна благодаря работе над звучанием нескольких отечественных мультфильмов. По образованию и роду деятельности Татьяна Бунина вовсе не имеет никакого отношения к кинематографу и работает бухгалтером в родном городе. Идея стать актером дубляжа и озвучивать мультипликационных персонажей посетила девушку совсем неожиданно. Татьяна написала письмо в студию «Мельница» с предложением о сотрудничестве. Сценарист студии Александр Боярский попросил Бунину прислать ролик с записью своего голоса, после чего пригласил на запись в Санкт-Петербург. Первая роль Татьяны Буниной — Василиса в мультфильме «Иван Царевич и Серый Волк» 2011 года. Позднее актриса озвучивала свою героиню во второй и третьей частях. Пока в послужном списке Татьяны всего 3 фильма, но актриса продолжает искать новые интересные проекты.