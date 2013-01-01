Иван Царевич и Серый Волк 2 (мультфильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Друзья Василисы и Ивана устраивают розыгрыш, чтобы спасти их отношения, но все принимает неожиданный оборот. Продолжение популярного мультфильма по народным сказкам — теперь с элементами поэмы Пушкина «Руслан и Людмила». Проходит год со свадьбы Ивана и Василисы. Муж становится государственным служащим, а жена скучает, грезя приключениями. Иван уверен, что женщину должны интересовать только домашние дела, и ссорится с Василисой. Чтобы помирить их, Кот Ученый и Серый Волк решают устроить фиктивное похищение, заручившись поддержкой Черномора — когда-то злого колдуна, а теперь актера, мечтающего о шекспировской роли. Но Иван, увидев свою жену с другим, свирепеет, что побуждает Черномора вспомнить прошлое — не без участия его сестры Наины, которая хочет воспользоваться ситуацией в своих интересах. Какие последствия будут у розыгрыша, зашедшего слишком далеко, узнаете, посмотрев онлайн мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 2» (2013) в хорошем качестве на Wink.



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