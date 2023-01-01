Биография

Екатерина Гороховская – актриса, режиссер театра и педагог родилась в небольшом городе Зея Амурской области осенью 1976 года. Является лауреатом премии имени Стржельчика. С раннего возраста мечтала о сцене. Уже в детском саду проявляла артистизм, принимая участие во всех утренниках. Ей часто доставались главные роли, вселявшие в девочку уверенность. Вскоре Гороховские переехали в город на Неве. В Ленинграде девушка начала воплощать свою мечту в жизнь. Поступила в театр юношеского творчества, а затем – в гуманитарный университет на актерско-режиссерский факультет, но через 2 года решила посвятить себя театру и перевелась в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. После получения высшего образования несколько лет работала в Большом драмтеатре. В начале 2000-го года стала слушательницей актерского курса Григория Козлова. Личная жизнь Гороховской сложилась удачно. Супруг актрисы – ее коллега Йохан Ботт. В браке родилось двое сыновей. В фильмотеке Екатерины всего несколько работ. Гороховская сыграла роли в «Русском ковчеге», «Именинах», «Страннике». Большую часть своей творческой деятельности Екатерина посвятила режиссуре постановок. Она с большим энтузиазмом создает спектакли как для взрослых зрителей, так и для детей. В новом веке режиссер Гороховская с удовольствием окунулась в новую сферу. Она стала озвучивать художественные киноленты и мультфильмы. Ее голосом говорят любимые детские герои: Лунтик, Забава Путятична, Элли и многие другие.