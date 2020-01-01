Барбоскины на даче
Wink
Детям
Барбоскины на даче
9.22020, Барбоскины на даче
Мультфильм, Приключения73 мин6+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Барбоскины на даче (фильм, 2020) смотреть онлайн

О фильме

«Барбоскины на даче» (мультфильм 2020 года) — это летние приключения неутомимых братьев и сестер, в которых вас ждут индейцы, летательные аппараты, коты-шпионы и еще много интересного!

Летом Барбоскины-младшие отправляются с дедушкой на дачу, где каждому точно будет чем заняться. Дружок изо всех сил старается разнообразить контент в своем видеоблоге, чтобы набрать больше просмотров, Гена вынужден ему помогать, Лиза занимается хозяйством и просмотром модных журналов, Роза усердно трудится над развитием своих танцевальных и актерских талантов. И только Малыш никак не может найти, с кем бы ему поиграть в индейцев. Обидевшись на братьев и сестер, Великий Воин Малыш Барбоскин идет в одиночестве качаться на качелях, где встречает двух братьев-котов. Может, это начало больших приключений?

Малышам точно понравится веселый и захватывающий полнометражный мультфильм «Барбоскины на даче» — смотреть его теперь можно в онлайн-кинотеатре Wink!

Барбоскины на даче смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мультфильм, Приключения
Качество
Full HD
Время
73 мин / 01:13

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Барбоскины на даче»