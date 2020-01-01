Барбоскины на даче (фильм, 2020) смотреть онлайн

«Барбоскины на даче» (мультфильм 2020 года) — это летние приключения неутомимых братьев и сестер, в которых вас ждут индейцы, летательные аппараты, коты-шпионы и еще много интересного!



Летом Бар�боскины-младшие отправляются с дедушкой на дачу, где каждому точно будет чем заняться. Дружок изо всех сил старается разнообразить контент в своем видеоблоге, чтобы набрать больше просмотров, Гена вынужден ему помогать, Лиза занимается хозяйством и просмотром модных журналов, Роза усердно трудится над развитием своих танцевальных и актерских талантов. И только Малыш никак не может найти, с кем бы ему поиграть в индейцев. Обидевшись на братьев и сестер, Великий Воин Малыш Барбоскин идет в одиночестве качаться на качелях, где встречает двух братьев-котов. Может, это начало больших приключений?



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