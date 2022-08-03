Урфин Джюс и его деревянные солдаты (фильм, 2016) смотреть онлайн

Урфин Джюс и его деревянные солдаты
Мультфильм, Приключения87 мин0+
Урфин Джюс решил стать повелителем Волшебной страны, захватить Изумрудный город при помощи своих солдат-дуболомов и переименовать его в Урфинград. Он уже готовится праздновать победу, но в дело вмешивается девочка Элли, которая оказалась в Волшебной стране в самое подходящее время.

Страна
Россия
Жанр
Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
4.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Урфин Джюс и его деревянные солдаты»