Урфин Джюс и его деревянные солдаты (фильм, 2016) смотреть онлайн

Урфин Джюс решил стать повелителем Волшебной страны, захватить Изумрудный город при помощи своих солдат-дуболомов и переименовать его в Урфинград. Он уже готовится праздновать победу, но в дело вмешивается девочка Элли, которая оказалась в Волшебной стране в самое подходящее время.

