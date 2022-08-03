9.12016, Урфин Джюс и его деревянные солдаты
Мультфильм, Приключения87 мин0+
Урфин Джюс и его деревянные солдаты (фильм, 2016) смотреть онлайн
О фильме
Урфин Джюс решил стать повелителем Волшебной страны, захватить Изумрудный город при помощи своих солдат-дуболомов и переименовать его в Урфинград. Он уже готовится праздновать победу, но в дело вмешивается девочка Элли, которая оказалась в Волшебной стране в самое подходящее время.
СтранаРоссия
ЖанрСемейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время87 мин / 01:27
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
4.7 IMDb
- ВТРежиссёр
Владимир
Торопчин
- ФДРежиссёр
Федор
Дмитриев
- Актёр
Константин
Хабенский
- ЕГАктриса
Екатерина
Гороховская
- Актёр
Сергей
Шнуров
- Актёр
Дмитрий
Дюжев
- АЛАктёр
Андрей
Лёвин
- Актриса
Юлия
Рудина
- Актёр
Сергей
Дьячков
- Актёр
Валерий
Соловьев
- Актёр
Валерий
Кухарешин
- АБАктёр
Александр
Боярский
- АБСценарист
Александр
Боярский
- СССценарист
Слава
Сэ
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- АБПродюсер
Александр
Боярский
- Монтажёр
Сергей
Глезин
- МЧКомпозитор
Михаил
Чертищев