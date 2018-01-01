Wink
Детям
Урфин Джюс и его деревянные солдаты
Актёры и съёмочная группа фильма «Урфин Джюс и его деревянные солдаты»

Режиссёры

Владимир Торопчин

Режиссёр
Федор Дмитриев

Режиссёр

Актёры

Константин Хабенский

АктёрУрфин Джюс
Екатерина Гороховская

АктрисаЭлли
Сергей Шнуров

АктёрГенерал
Дмитрий Дюжев

АктёрМедведь
Андрей Лёвин

АктёрТотошка
Юлия Рудина

АктрисаКлоун
Сергей Дьячков

АктёрСтрашила
Валерий Соловьев

АктёрЖелезный Дровосек
Валерий Кухарешин

АктёрЛев
Александр Боярский

АктёрЛюдоед

Сценаристы

Александр Боярский

Сценарист
Слава Сэ

Сценарист

Продюсеры

Сергей Сельянов

Продюсер
Александр Боярский

Продюсер

Монтажёры

Сергей Глезин

Монтажёр

Композиторы

Михаил Чертищев

Композитор