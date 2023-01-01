Биография

Актер из плеяды советского кино, который продолжает работать в российском кинематографе. Валерий Кухарешин – актер театра и кино, драматический, комедийный актер и актер дубляжа. Родился в 1957 году в Ленинграде, где закончил Институт музыки и театра в 1980 году. Театральную деятельность начал в Молодежном театре, позднее работал в Театре на Фонтанке. Был женат на актрисе Александре Яковлевой. Активно начал сниматься в кино, практически сразу с началом творческой работы, – сериал «Сказка за сказкой». Роли в эпизодах – фильм «Аляска Кид», известные всем ленты «Пираты XX века», «Агент национальной безопасности». Физические данные, нестандартная внешность помогают актеру в съемках исторических и приключенческих фильмах. Одна из самых запоминающихся – фильм Валерия Кухарешина «Похороните меня за плинтусом», роль врача-гомеопата. В 90-е годы активно работал в проектах по переводу и дубляжу зарубежных мультфильмов, всем известные «Черный плащ» и Микки Маус» говорят голосом актера. Работает над озвучиванием и отечественных полнометражных мультфильмов. Всего в творческой копилке актера 92 ленты и 246 фильмов дубляжа. С успехом работает в кино по сей день. Сериал «Формула преступления» – работа 2019 года.