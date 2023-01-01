Осколки (сериал, 2018) смотреть онлайн
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Сюжет
Судьбы двух семей переплетаются в результате трагической ошибки в роддоме. Звезда «Мажора» и «Жены олигарха» Александр Дьяченко в эмоциональной мелодраме от сценариста комедий «Родком» и «Юность».
Мария Прокофьева и Анна Прокопьева становятся невольными участницами тр�агедии, когда выясняется, что их дочери были перепутаны при рождении. Вскрытие правды спустя 15 лет заставляет каждую семью столкнуться с горькой реальностью и решить, как построить свои жизни, когда в игру вступают не только личные чувства, но и общественное мнение.
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Информация
Рейт�инг
- ВНРежиссёр
Владимир
Нахабцев мл.
- НААктриса
Наталия
Антонова
- Актёр
Александр
Дьяченко
- ТЧАктриса
Татьяна
Черкасова
- ВБАктриса
Валерия
Бурдужа
- Актриса
Аглая
Тарасова
- АДАктриса
Анна
Дулова
- ККАктриса
Кира
Кауфман
- Актёр
Дмитрий
Пчела
- АОАктёр
Алексей
Одинг
- Актёр
Валерий
Кухарешин
- Сценарист
Екатерина
Петрова
- ЮЛСценарист
Юлия
Лемарк
- Продюсер
Юлия
Сумачева
- РЕПродюсер
Роман
Елистратов
- ОБПродюсер
Олег
Бланк
- СЦПродюсер
Светлана
Царёва
- ВСХудожник
Владимир
Светозаров
- АФХудожник
Алексей
Филюшкин
- ЕМХудожница
Елена
Молева
- НВМонтажёр
Николай
Волков
- ОНМонтажёр
Ольга
Нагорная
- ВКМонтажёр
Валерий
Калинин
- ЮШОператор
Юрий
Шайгарданов
- ЙХКомпозитор
Йеспер
Хансен