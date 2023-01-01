Осколки (сериал, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Судьбы двух семей переплетаются в результате трагической ошибки в роддоме. Звезда «Мажора» и «Жены олигарха» Александр Дьяченко в эмоциональной мелодраме от сценариста комедий «Родком» и «Юность».



Мария Прокофьева и Анна Прокопьева становятся невольными участницами тр�агедии, когда выясняется, что их дочери были перепутаны при рождении. Вскрытие правды спустя 15 лет заставляет каждую семью столкнуться с горькой реальностью и решить, как построить свои жизни, когда в игру вступают не только личные чувства, но и общественное мнение.



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