Биография

Владимир Нахабцев-младший — российский режиссер, известный преимущественно по съемкам криминальных телесериалов. Родился 7 февраля 1965 года в семье, напрямую связанной с кинематографом: его отец Владимир Нахабцев — оператор, снимавший нетленные киноленты для Эльдара Рязанова, Марка Захарова и других выдающихся режиссеров. Поначалу будущий режиссер Владимир Нахабцев мл. пробовал себя в качестве актера, сыграв в фильмах «Капля в море» и «Амуланга», но в дальнейшем решил сосредоточиться на создании собственных кинокартин. При поддержке отца снял фильм «След дождя», вышедший в начале 90-х годов, но не снискавший популярности. Уже в 2000-х годах начали выходить многосерийные фильмы Владимира Нахабцева мл. в качестве режиссера, среди которых 6-10 сезоны культового криминального проекта «Улицы разбитых фонарей», цикл «Поединки», а также сериалы «Ученица Мессинга» и «Осколки». В 2018 году Владимир Нахабцев-младший снял достаточно успешный телевизионный фильм «Ускользающая жизнь». Сразу после этого он приступил к съемкам серии телефильмов под общим названием «Сияние». Это история о мистических похождениях вымышленной писательницы Агаты Север. Необычный для российского телевидения проект сразу привлек внимание широкой аудитории зрителей, с интересом гадающих, выйдет ли очередной фильм из данной серии.