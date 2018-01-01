Осколки. Серия 8
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Осколки (сериал, 2018) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

8.52018, Осколки. Серия 8
Мелодрамы, Русские18+

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Сюжет

В семье известного бизнесмена Олега Прокопьева скандал: младшая дочь Варвара не является родной ни ему, ни его жене Анне. Выясняется, что медсестра в роддоме перепутала детей, чьи фамилии отличались всего на одну букву: одновременно с Варварой Прокопьевой на свет появилась Александра Прокофьева.

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Рейтинг

7.2 КиноПоиск
4.1 IMDb

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