Осколки. Серия 4
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Осколки (сериал, 2018) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

8.52018, Осколки. Серия 4
Мелодрама18+

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О сериале

В семье известного бизнесмена Олега Прокопьева скандал: младшая дочь Варвара не является родной ни ему, ни его жене Анне. Выясняется, что медсестра в роддоме перепутала детей, чьи фамилии отличались всего на одну букву: одновременно с Варварой Прокопьевой на свет появилась Александра Прокофьева.

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Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
4.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Осколки»