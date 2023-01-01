Биография

Екатерина Петрова — российская актриса и сценарист. Родилась 1 марта 1980 года. Свой творческий путь будущая артистка начала с актерского ремесла, окончив Екатеринбургский государственный театральный институт в 2001 году. Сотрудничала с Екатеринбургским театром драмы и театром «ДрамАнтре». В столичном Театре на Покровке Екатерина сыграла в спектаклях «О вреде табака», «Мой бедный Марат», «Женитьба». Позже попробовала себя в роли сценариста — кинодеятельница работала над сериалами «Счастливы вместе», «Воронины», «Как я встретил вашу маму», «Трое в Коми», «Женская консультация», «Осколки». Писала для проектов «Родком» и «Семейка». Телезрителю Екатерина Петрова знакома по ролям в сериалах «Преступление будет раскрыто», «По горячим следам», «Хозяйка моей судьбы» и другим. Также снялась в короткометражке «День рождения».