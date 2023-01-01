Биография

Валерия Бурдужа — российская актриса тетра и кино. Родилась в Знаменске 28 апреля 1993 года. В детстве Валерия занималась вокалом, а также четыре года танцевала в студии балета «Тодес». В школе будущая актриса участвовала в театральных постановках, что и определило ее творческий путь. После получения среднего образования девушка поступила в Щукинское училище, которое с успехом окончила в 2014 году. Валерия Бурдужа вошла в киноиндустрию в 2013 году с ролями в трех сериалах: «Ангел или демон», «Я все помню» и «Мирт обыкновенный» . В дальнейшем актриса приняла участие в 26 проектах, самые известные из которых сериалы «Анна-детективъ», «Второе зрение», «Осколки» и «Двойная сплошная».