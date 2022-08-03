Осколки (сериал, 2018) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн

В семье известного бизнесмена Олега Прокопьева скандал: младшая дочь Варвара не является родной ни ему, ни его жене Анне. Выясняется, что медсестра в роддоме перепутала детей, чьи фамилии отличались всего на одну букву: одновременно с Варварой Прокопьевой на свет появилась Александра Прокофьева.

