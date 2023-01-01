Александр Дьяченко
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 12 июня 1965 г. (59 лет)
Биография
Александр Дьяченко — актер кино и телевидения, автор и исполнитель музыки, продюсер. Родился в Ленинграде 12 июня 1965 года. В раннем возрасте Александр увлекался хоккеем и занимался музыкой, а после школы поступил в Ленинградский электротехнический институт имени Ульянова. Затем он уехал в Америку и получил актерское образование в Колумбийском университете. Работал агентом российских хоккеистов, записывал авторскую музыку, а в 2012 году создал музыкальный проект ANTIGO. Дебютом в театре стал спектакль «На одном дыхании» 2018 года. Александр Дьяченко открылся российскому зрителю благодаря криминальному боевику «Брат 2», где он сыграл сразу двух персонажей-близнецов. После успеха в фильме Балабанова получил главные роли в лентах «Баязет», «Женская интуиция», «Брак по завещанию». Дьяченко сыграл Соколовского в популярной многосерийной драме «Мажор», а также бизнесмена Незнанского в комедии «Жена олигарха». Принимал участие в иностранных проектах «МакМафия» и «Хантер Киллер».
Фильмография
Актёр
- 8.7
Свидетель2023, 122 минБесплатно
- 7.3
Стикер2022, 112 минБесплатно
- 9.1
Жена олигарха2021
- 8.7
Первые2017, 92 мин
- 9.2
Поздние цветы2014Бесплатно
- 9.0
Отпуск летом2014, 91 минБесплатно
- 9.0
Снова один на всех2014Бесплатно
- 8.2
Семья маньяка Бе�ляева2014Бесплатно
- 9.2
Папа для Софии2014Бесплатно
- 8.9
Один на всех2012Бесплатно
- 9.2
Деревенская история2012Бесплатно
- 9.0
Наследница2011Бесплатно
- 8.9
Не жалею, не зову, не плачу2011Бесплатно
- 8.7
Леший 22008Бесплатно
- 8.6
Леший2007Бесплатно
- 9.7
Брат 22000, 122 мин