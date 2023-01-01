Биография

Александр Дьяченко — актер кино и телевидения, автор и исполнитель музыки, продюсер. Родился в Ленинграде 12 июня 1965 года. В раннем возрасте Александр увлекался хоккеем и занимался музыкой, а после школы поступил в Ленинградский электротехнический институт имени Ульянова. Затем он уехал в Америку и получил актерское образование в Колумбийском университете. Работал агентом российских хоккеистов, записывал авторскую музыку, а в 2012 году создал музыкальный проект ANTIGO. Дебютом в театре стал спектакль «На одном дыхании» 2018 года. Александр Дьяченко открылся российскому зрителю благодаря криминальному боевику «Брат 2», где он сыграл сразу двух персонажей-близнецов. После успеха в фильме Балабанова получил главные роли в лентах «Баязет», «Женская интуиция», «Брак по завещанию». Дьяченко сыграл Соколовского в популярной многосерийной драме «Мажор», а также бизнесмена Незнанского в комедии «Жена олигарха». Принимал участие в иностранных проектах «МакМафия» и «Хантер Киллер».