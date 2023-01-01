Брак по завещанию (сериал, 2009) смотреть онлайн
8.32009, Брак по завещанию 1 сезон
Мелодрамы18+
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Сюжет
Иногда в жизни всe идeт не так, как хотелось бы...А иногда судьба преподносит неожиданные сюрпризы и предоставляет умопомрачительный шанс, который нельзя упускать! Английский миллионер Теренс Харпер оставил завещание, по которому Саше Козинцевой полагается получить 9 миллионов фунтов стерлингов! Но есть одно, весьма непростое условие... Но игра стоит свеч!...
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Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ВСРежиссёр
Василий
Сериков
- Актриса
Татьяна
Арнтгольц
- Актёр
Александр
Дьяченко
- ВЖАктёр
Валерий
Жаков
- Актриса
Марина
Куделинская
- НЛАктриса
Наталья
Лукеичева
- Актриса
Екатерина
Мадалинская
- ГПАктриса
Галина
Петрова
- ЮПАктриса
Юлия
Полынская
- НПАктриса
Нелли
Пшенная
- Актёр
Александр
Рапопорт
- ОГСценарист
Ольга
Гурова
- ОМПродюсер
Ольга
Манеева
- МНХудожник
Михаил
Нижинский
- АЧХудожник
Андрей
Чагин
- ВМОператор
Виктор
Макаров
- АЗКомпозитор
Алексей
Зубарев