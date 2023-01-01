Брак по завещанию
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Брак по завещанию

Брак по завещанию (сериал, 2009) смотреть онлайн

8.32009, Брак по завещанию 1 сезон
Мелодрамы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Иногда в жизни всe идeт не так, как хотелось бы...А иногда судьба преподносит неожиданные сюрпризы и предоставляет умопомрачительный шанс, который нельзя упускать! Английский миллионер Теренс Харпер оставил завещание, по которому Саше Козинцевой полагается получить 9 миллионов фунтов стерлингов! Но есть одно, весьма непростое условие... Но игра стоит свеч!...

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Брак по завещанию»

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