Биография

Юлия Полынская — российская актриса кино и театра. Известна по работе над сериалом «Громовы. Дом надежды». Будущая артистка родилась в Красноярске в 1975 году. С детства была творческим и активным ребенком, пела в детском хоре и участвовала в школьной самодеятельности. Посмотрев в 14 лет спектакль «Завтра была война», Полынская настолько впечатлилась, что решила непременно стать актрисой. Сначала девушка занималась в студии при местном театре, а после окончания средней школы уехала в Москву, где поступила в Школу-студию МХАТ. Ее талант разглядел Олег Табаков, на курсе которого училась Юлия. После получения диплома она начала работать в «Табакерке», где сыграла во многих спектаклях. Также актриса работала на сцене МХТ им. Чехова и сотрудничала с театром «Практика». Театральные работы Юлии Полынской: «Псих», «Солдатики», «Когда я умирала», «Бег» и многие другие. Также Полынская много снимается в кино и сериалах. Ее дебютом стал короткометражный фильм «Грустная история». В 2013 году актриса сыграла императрицу Анну Иоанновну в документальном историческом сериале «Романовы». Фильмография Юлии Полынской включает такие кинокартины, как «Мальтийский крест», «Семь жен одного холостяка», «Тихий Дон», «Письма на стекле», «Третья мировая» и другие.