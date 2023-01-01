Семь жен одного холостяка
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Семь жен одного холостяка

Семь жен одного холостяка (сериал, 2009) смотреть онлайн

8.72009, Семь жен одного холостяка 1 сезон
Комедии16+

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Сюжет

В небольшом провинциальном городе живет немолодой уже, но и не старый, шофер-дальнобойщик Гена. Мужик он веселый, бойкий, хохмач, женолюб, авантюрист, привыкший брать от жизни все, — словом, персонаж «с изюминкой». По роду деятельности колесит он по необъятной нашей Родине, сталкиваясь с различными людьми и попадая то в смешные, то в смертельно опасные ситуации.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Комедии

Рейтинг

5.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Семь жен одного холостяка»

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