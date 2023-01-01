Биография

Александр Андриенко — российский актер кино и театра, преподаватель и режиссер. Родился в Москве 24 мая 1959 года. Имеет почетное звание заслуженного артиста России. В детстве будущий актер хотел стать летчиком, однако от этой мечты пришлось отказаться по состоянию здоровья. Окончив школу, подал документы в Щукинское училище. Свои первые роли Александр Андриенко сыграл еще во время учебы, на сцене Театра имени Вахтангова. Выпустившись, получил работу в Театре имени Гоголя, где проработал следующие несколько лет. Появился в таких постановках, как «Берег», «Слепой падишах», «Игроки», и множестве других. Актер женат на своей коллеге, актрисе Анне Гуляренко. Детей у пары нет. Впервые появился на экране в эпизодической роли в картине «Странная женщина», вышедшей в 1977 году. После в советские годы было несколько небольших ролей в таких проектах, как «Битва за Москву», «Берег», «Эсперанса». После распада СССР долгое время почти не снимался, популярность пришла к актеру уже в двухтысячные годы, во время возрождения российского кинематографа. Известность принесли Александру Андриенко сериалы «Марш Турецкого», «Дети Арбата», «Маргоша», «Молодожены». Всего в послужном списке актера почти сотня ролей в кино.