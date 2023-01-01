Условия контракта 2 (сериал, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

В продолжении многосерийной мелодрамы «Условия контракта 2» детективная интрига станет еще острее. Герои встретятся с по-настоящему трудными испытаниями, а их взаимоотношения пройдут не одну проверку на прочность. Следить за развитием событий можно совершенно бесплатно, если все серии телефильма «Условия контракта 2» смотреть онлайн в хорошем качестве.



Маша и Олег отмечают годовщину свадьбы, но понимают, что за год между ними накопилась масса нерешенных проблем. Масла в огонь добавляет мать Олега Валерия Павловна, которая подселяется к супругам и устанавливает в доме свои порядки. За что свекровь так невзлюбила новую невестку, вы поймете, когда будете бесплатно смотреть онлайн «Условия контракта 2».



Тем временем бывшая жена Олега Марина всеми силами пытается его вернуть. Ей удается переманить на свою сторону Валерию Павловну, а также наладить дружеские отношения с экс-супругом. Сможет ли она отбить Олега у Маши, вы увидите, если будете все серии мелодрамы «Условия контракта 2» смотреть онлайн в хорошем качестве.



Параллельно развивается детективная линия, связанная с торговлей детьми. Олег начинает журналистское расследование и впоследствии пропадает при загадочных обстоятельствах. Кто стоит за его похищением, вы узнаете, если будете бесплатно смотреть онлайн полный интригующих секретов сериал «Условия контракта 2».



Роль Маши исполнила Елена Великанова, а ее партнерами по сериалу «Условия контракта 2» выступили Кирилл Сафонов, Артем Осипов, Алексей Фатеев, Наталья Рудова, Валентина Панина и Любовь Тихомирова.



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