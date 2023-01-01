Биография

Валентина Панина – актриса театра и кино, педагог. Удостоена звания заслуженной артистки РСФСР. Родилась 06.10.1946 года в Сибири, в городе Омске. В школьные годы Валентина Панина училась на отлично и параллельно занималась в музыкальной школе. В 1968 году завершила обучение в московском театральном институте, позже играла в сценических постановках в крупных театрах. Становилась лауреатом на двух фестивалях драматического искусства, а также награждалась призом зрительских симпатий Общества театралов. На сегодняшний день состоит в браке с Вадимом Никитиным и приходится матерью Наталье Паниной. Внесла большой вклад в сферу театрального искусства, сыграв роли во многих знаменитых постановках, таких как «Ужасные родители», «Процесс», «Овод» и другие. Помимо этого Валентина Панина работала на радио. Ею были озвучены великие произведения русской литературы – от древнерусской поэмы до работ классиков золотого и серебряного века. Впервые попытала свои силы в киноиндустрии в 1970 году, в историческом фильме «Баллада о Беринге и его друзьях». Там ей была предложена роль великой правительницы Елизаветы Петровны. На сегодняшний день количество фильмов с Валентиной Паниной превысило отметку шестьдесят пять.