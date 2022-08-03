Советская драма о первой влюбленности школьников с юным Владимиром Шевельковым. Киноленту «В моей смерти прошу винить Клаву К.» смотреть онлайн можно на Wink. Картина основана на одноименном произведении писателя Михаила Львовского.



Школьник Сергей всем сердцем полюбил девочку по имени Клава. Ради ее улыбки он навещает ее во время болезни, помогает с математикой, дарит подарки, покупает мороженое и исполняет любые ее капризы. Пока Клава бессовестно эксплуатирует любовь мальчика, в Сергея безответно влюблена одноклассница Таня, на которую тот не обращает внимания. В старших классах Клава внезапно начинает гулять с другим мальчиком — Лавриком. Это разбивает сердце Сереже, и он решает, что его жизнь потеряла смысл.



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