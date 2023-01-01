Биография

Виктор Костецкий – актер. Заслуженный артист СССР. В 2008 году получил премию «Золотой софит». Годы жизни: 1941 – 2014. Окончив школу, решил выучиться на художника, но тяга к сцене пересилила. Специальность актера получил в 1965 году после окончания театрального вуза в Ленинграде. Играл в репертуарных и антрепризных театрах Ленинграда и Санкт-Петербурга. Много снимался в кино. Дебютная роль Костецкого – безымянный плотник в мелодраме 1963 года «День счастья». Зарекомендовал себя как выдающийся актер озвучивания. В течение многих лет учил студентов искусству сценического движения и речи. Главная роль Костецкого в фильме «Свадьба Кречинского» открыла перед актером широкие перспективы кинокарьеры. В 1976 году он играет в «Труффальдино из Бергамо» одного из хозяев расторопного слуги. В исполнении актера мудр и тактичен отец главного героя фильма «В моей смерти прошу винить Клаву К.». Поп Гапон в «Жизни Клима Самгина» увлечен идеей и заражен тщеславием. Неподражаемо выразителен голос Гектора Барбароссы из «Пиратов Карибского моря», которого озвучивал артист. Последней ролью мастера стал эпизодический персонаж детективного сериала «Такая работа».