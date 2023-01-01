Крот (сериал, 2001) смотреть онлайн
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Сюжет
Чтобы разоблачить преступников, нужно думать как преступник. Детективный сериал о разборках начала двухтысячных.
Опер из регионального уголовного розыска получает секретное задание. Он должен отправиться в Москву и под прикрытием внедриться в преступную группировку, по�д которую копает полиция. Притворившись провинциалом, приехавшим в столицу заработать денег, Сергей Кузьмичев успешно справляется с задачей. Только вот чем дальше заходит расследование, тем глубже он увязает в криминальном мире и своей фальшивой жизни. Чтобы завершить начатое, Сергею приходится забыть о любимой девушке, семье и родном доме.
Поможет ли фальшивая роль наказать настоящих преступников? Узнайте, чем закончится история Кузьмичева, посмотрев детективный боевик «Крот» — сериал доступен онлайн на платформе Wink.
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Информация
Рейтинг
- ЭЯРежиссёр
Эрне�ст
Ясан
- ПНАктёр
Павел
Новиков
- Актёр
Валерий
Ярёменко
- СМАктёр
Сергей
Мурзин
- ВКАктёр
Виктор
Костецкий
- НВАктёр
Николай
Волков мл.
- АГАктриса
Анна
Герм
- ВСАктёр
Виктор
Смирнов
- АЗАктёр
Александр
Завьялов
- ЛВАктёр
Леонид
Ворон
- САктриса
Слава
- Сценарист
Виктор
Мережко
- ВДПродюсер
Владимир
Досталь
- ЛМПродюсер
Леонид
Маркин
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- АБАктёр дубляжа
Александр
Баргман
- Актриса дубляжа
Юлия
Рудина
- ЕДАктёр дубляжа
Евгений
Дятлов
- Художница
Елена
Жукова
- ВИОператор
Владимир
Ильин
- СБКомпозитор
Сергей
Баневич