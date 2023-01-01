Крот (сериал, 2001) смотреть онлайн

Сюжет

Чтобы разоблачить преступников, нужно думать как преступник. Детективный сериал о разборках начала двухтысячных.



Опер из регионального уголовного розыска получает секретное задание. Он должен отправиться в Москву и под прикрытием внедриться в преступную группировку, по�д которую копает полиция. Притворившись провинциалом, приехавшим в столицу заработать денег, Сергей Кузьмичев успешно справляется с задачей. Только вот чем дальше заходит расследование, тем глубже он увязает в криминальном мире и своей фальшивой жизни. Чтобы завершить начатое, Сергею приходится забыть о любимой девушке, семье и родном доме.



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