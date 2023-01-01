Валерий Ярёменко

Биография

Валерий Яременко — российский актер театра и кино, певец. Заслуженный артист Российской Федерации. Родился в Севастополе 21 октября 1961 года. Еще в детстве Валерий мечтал стать артистом и участвовал в музыкальных и поэтических конкурсах. После получения аттестата проучился год в Днепропетровском театральное училище, а потом отправился служить в ансамбль песни и пляски Краснознаменного Черноморского флота. Окончив ГИТИС в 1986 году, актер устроился в Театр им. Моссовета, где сыграл много запоминающихся ролей. Также работал на телевидении и поставил спектакль в 2012 году. Валерий Яременко за свою долгую карьеру снялся более чем в двадцати фильмах. Больше всего запомнился зрителям по таким проектам, как «Возвращение Броненосца», «Крот», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», «Склифосовский», «Надвое».