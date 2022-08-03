Дамбо (фильм, 1941) смотреть онлайн бесплатно

Слоненок с огромными ушами и нежной душой покоряет цирк, мечтая увидеть маму. Мультфильм «Дамбо» (1941) доступен на Wink: культовая анимация от студии Disney.



В цирке появляется необычное существо — слоненок с огромными ушами. Малыша приносит аист и передает миссис Джамбо. Вначале все очарованы крохой, но вскоре его внешность начинает вызывать насмешки. Из-за больших ушей слоненка называют «Дамбо», что означает «дурачок». После того как миссис Джамбо запирают в клетке за попытку защитить сына, малыш остается один на один с суровым миром. Его единственным другом становится смелый мышонок Тимоти, который не просто поддерживает Дамбо, но и помогает ему обрести веру в себя. И вот наступает момент триумфа: во время циркового выступления, когда слоненок оказывается на грани падения, он раскрывает свои огромные уши — и взлетает!



Не пропустите эту пронзительную историю о дружбе, силе духа и принятии себя!


