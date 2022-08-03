Дамбо (фильм, 1941) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Слоненок с огромными ушами и нежной душой покоряет цирк, мечтая увидеть маму. Мультфильм «Дамбо» (1941) доступен на Wink: культовая анимация от студии Disney.
В цирке появляется необычное существо — слоненок с огромными ушами. Малыша приносит аист и передает миссис Джамбо. Вначале все очарованы крохой, но вскоре его внешность начинает вызывать насмешки. Из-за больших ушей слоненка называют «Дамбо», что означает «дурачок». После того как миссис Джамбо запирают в клетке за попытку защитить сына, малыш остается один на один с суровым миром. Его единственным другом становится смелый мышонок Тимоти, который не просто поддерживает Дамбо, но и помогает ему обрести веру в себя. И вот наступает момент триумфа: во время циркового выступления, когда слоненок оказывается на грани падения, он раскрывает свои огромные уши — и взлетает!
Не пропустите эту пронзительную историю о дружбе, силе духа и принятии себя! Смотреть мультфильм «Дамбо» онлайн в хорошем качестве вы можете прямо сейчас на сервисе Wink.
СтранаСША
ЖанрСемейный, Мюзикл, Мультфильм
КачествоSD
Время61 мин / 01:01
Рейтинг
- САРежиссёр
Сэмюэл
Армстронг
- НФРежиссёр
Норман
Фергюсон
- УДРежиссёр
Уилфред
Джексон
- ДКРежиссёр
Джек
Кинни
- ХБАктёр
Херман
Бинг
- МБАктёр
Мэл
Бланк
- ББАктёр
Билли
Блэтчер
- ЭБАктёр
Эдвард
Брофи
- ХДАктёр
Холл
Джонсон Шор
- КЭАктёр
Клифф
Эдвардс
- ВФАктриса
Верна
Фелтон
- НГАктриса
Норин
Гэммилл
- ЭХАктёр
Эдди
Холден
- СХАктёр
Стерлинг
Холлоуэй
- МХАктёр
Малкольм
Хаттон
- ДГСценарист
Джо
Грант
- ДХСценарист
Дик
Хюмер
- БПСценарист
Билл
Пит
- УДПродюсер
Уолт
Дисней
- АБАктёр дубляжа
Алексей
Борзунов
- АИАктёр дубляжа
Алексей
Иващенко
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- Актёр дубляжа
Валерий
Ярёменко
- НРАктриса дубляжа
Наталья
Ромашенко
- КОХудожник
Кендалл
О’Коннор
- ХРХудожник
Херберт
Риман
- АЗХудожник
Аль
Зиннен
- КАХудожник
Кен
Андерсон
- ДХХудожник
Джон
Хабли
- ЛНХудожник
Лэнс
Нолли
- ФЧКомпозитор
Фрэнк
Черчилль
- ОУКомпозитор
Оливер
Уоллес