Wink
Оливер Уоллес
Оливер Уоллес

Оливер Уоллес

Oliver Wallace

Карьера
Композитор
Дата рождения
6 августа 1887 г. (76 лет)
Дата смерти
15 сентября 1963 г.

Фильмография

Композитор