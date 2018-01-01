WinkОливер Уоллес
Оливер Уоллес
Oliver Wallace
- Карьера
- Композитор
- Дата рождения
- 6 августа 1887 г. (76 лет)
- Дата смерти
- 15 сентября 1963 г.
Фильмография
Композитор
- 9.0
Питер Пэн1952, 73 минБесплатно
- 9.1
Алиса в стране чудес1951, 72 минБесплатно
- 9.4
Золушка1950, 71 минБесплатно
- 8.6
Легенда Сонной лощины1949, 31 минБесплатно
- 8.7
Приключения Икабода и мистера Тоада1949, 68 минБесплатно
- 8.8
Веселые и беззаботные1947, 72 минБесплатно
- 7.8
Сыграй мою музыку1946, 67 минБесплатно
- 9.2
Дамбо1941, 61 минБесплатно