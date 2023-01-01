Алиса в стране чудес
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Алиса в стране чудес

Алиса в стране чудес (фильм, 1951) смотреть онлайн

8.21951, Alice in Wonderland (1951)
Мультфильм72 мин0+

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О фильме

Убежав из дома, Алиса увидела под старой яблоней большого белого кролика, одетого в куртку и жилет. Достав из кармана часы, кролик торопливо скрылся в подозрительно темной норе. Алиса шагнула вслед за ним…и попала в чудесный сказочный мир.

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Страна
США
Жанр
Мультфильм
Качество
SD
Время
72 мин / 01:12

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Алиса в стране чудес»