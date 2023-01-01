Алиса в стране чудес (фильм, 1951) смотреть онлайн
8.21951, Alice in Wonderland (1951)
Мультфильм72 мин0+
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О фильме
Убежав из дома, Алиса увидела под старой яблоней большого белого кролика, одетого в куртку и жилет. Достав из кармана часы, кролик торопливо скрылся в подозрительно темной норе. Алиса шагнула вслед за ним…и попала в чудесный сказочный мир.
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СтранаСША
ЖанрМультфильм
КачествоSD
Время72 мин / 01:12
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.3 IMDb
- КДРежиссёр
Клайд
Джероними
- УДРежиссёр
Уилфред
Джексон
- ХЛРежиссёр
Хэмилтон
Ласк
- ДКРежиссёр
Джек
Кинни
- КБАктриса
Катрин
Бомонт
- ЭВАктёр
Эд
Винн
- РХАктёр
Ричард
Хейдн
- СХАктёр
Стерлинг
Холлоуэй
- ДКАктёр
Джерри
Колонна
- ВФАктриса
Верна
Фелтон
- ДПАктёр
Дж.
Пэт О’Мэлли
- БТАктёр
Билл
Томпсон
- ХЭАктриса
Хэзер
Эйнджел
- ДКАктёр
Джозеф
Кернс
- ОХСценарист
Олдос
Хаксли
- УХСценарист
Уинстон
Хиблер
- ТССценарист
Тед
Сирс
- УДПродюсер
Уолт
Дисней
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- АДАктёр дубляжа
Антон
Дёров
- АБАктёр дубляжа
Александр
Бобровский
- Актёр дубляжа
Александр
Воеводин
- СКАктёр дубляжа
Сергей
Кузнецов
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Кузнецов
- ОУКомпозитор
Оливер
Уоллес