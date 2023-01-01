Алиса в стране чудес (фильм, 1951) смотреть онлайн

Убежав из дома, Алиса увидела под старой яблоней большого белого кролика, одетого в куртку и жилет. Достав из кармана часы, кролик торопливо скрылся в подозрительно темной норе. Алиса шагнула вслед за ним…и попала в чудесный сказочный мир.





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