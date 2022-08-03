Золушка (фильм, 1950) смотреть онлайн бесплатно

Несчастная девушка, которой приходится терпеть козни мачехи и сводных сестер, попадает на королевский бал и завоевывает сердце принца. Смотрите анимационный шедевр студии Уолта Диснея «Золушка» онлайн и погрузитесь в волшебную сказку.



В маленьком, но богатом государстве живет добрая девушка по имени Золушка. Когда она была еще совсем крохой, ее овдовевший отец женился на коварной леди Тремейн, а вскоре после этого умер сам. Злая мачеха и сводные сестры ненавидят Золушку за ее доброту и заставляют ее целыми днями хлопотать по дому без отдыха. Однако девушка не унывает, поет песни вместе с мышками и птицами и мечтает о счастье. Когда король объявляет бал, чтобы найти для своего сына невесту, мачеха с дочерьми делает все, чтобы Золушка на него не попала. Но с помощью своих маленьких друзей и магии феи-крестной девушка добирается до дворца.



Запоминающиеся мелодии песен, сказочная атмосфера и неповторимая анимация ждут вас в мультфильме «Золушка», смотреть онлайн который можно в онлайн-кинотеатре Wink.



