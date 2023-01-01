Биография

Светлана Харлап — российская актриса кино, театра и дубляжа. Родилась в Москве 17 декабря 1940 года. Артистка получила два высших образования: первое — в Драматической студии при Центральном Детском Театре, а второе — в ГИТИСе на факультете театроведения. По окончании первого учебного заведения присоединилась к труппе Российского академического молодежного театра. Наибольших успехов Светлана Харлап добилась в сфере дубляжа. Она озвучивала советские мультфильмы, а в 90-х стала работать и над зарубежными кинокартинами. Голос Светланы звучит в лентах «Семейка Аддамс: Горящий тур», «Лис и пес 2», «Чародейки», «Золушка», «Унесенные ветром», «Поймай меня, если сможешь», «Эффект бабочки». Всего в ее портфолио около двухсот проектов. Актриса ведет и съемочную деятельность: она участвовала в проектах «Чики», «Отчий берег», «Книга мастеров», «Громовы» и «Остров».