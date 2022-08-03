Ванюша и космический пират (фильм, 1991) смотреть онлайн бесплатно
9.31991, Ванюша и космический пират
Мультфильм, Советские мультфильмы9 мин6+
О фильме
О том, как Ванюша и дедушка отправились на помощь другому инопланетянину, у которого космический пират похитил принцессу и потребовал выкуп. Но конечно все обошлось и друзья победили…
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультфильм
КачествоFull HD
Время9 мин / 00:09
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ВДРежиссёр
Владимир
Данилевич
- БНАктёр
Борис
Новиков
- АТАктриса
Александра
Турган
- АЕАктриса
Алефтина
Евдокимова
- ВБАктёр
Вячеслав
Богачёв
- Актриса
Светлана
Харлап
- НДАктриса
Наталья
Державина
- Актёр
Всеволод
Ларионов
- РКСценарист
Роман
Качанов
- ВЛПродюсер
Вера
Лаврик
- ГФМонтажёр
Галина
Филатова
- ВСОператор
Владимир
Сидоров
- НСКомпозитор
Николай
Соколов