Ванюша и космический пират (фильм, 1991) смотреть онлайн бесплатно

Ванюша и космический пират
9.31991, Ванюша и космический пират
Мультфильм, Советские мультфильмы9 мин6+

О фильме

О том, как Ванюша и дедушка отправились на помощь другому инопланетянину, у которого космический пират похитил принцессу и потребовал выкуп. Но конечно все обошлось и друзья победили…

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультфильм
Качество
Full HD
Время
9 мин / 00:09

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.1 IMDb