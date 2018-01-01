Биография

Алефтина Евдокимова – актриса, родилась 6 октября 1939 года. Удостоена звания Народной артистки. Фильмография насчитывает более 45 полнометражных кинокартин, сериалов и телеспектаклей. Известность принесли роли в фильмах «Версия полковника Зорина», «Курьер» и др. В 1963 году стала выпускницей ВГИКа (курс М. Ромма). Получив актерскую специальность, была приглашена в Малый театр, в котором служит уже более 50 лет. Первым фильмом Алефтины Евдокимовой стала спортивная драма «Серебряный тренер» (1963). Актриса исполнила роль гимнастки. В 1968 году на экраны вышел исторический фильм с участием актрисы «Крах». Широкую известность принесла Алефтине Евдокимовой роль в детективной кинокартине режиссера А. Ладынина «Версия полковника Зорина». В 1981 году снялась еще в одном детективе «Крик тишины». Партнерами по съемочной площадке стали Юрий Соломин, Борис Щербаков, Олег Видов и др. В 1983 году на экраны вышла военная драма с участием актрисы «Нежный возраст». Запоминающийся образ на экране Алефтина Евдокимова лв фильме «Курьер» (1986). В нулевых актриса снималась в рейтинговых сериалах, среди которых «Марш Турецкого», «Звезда эпохи», «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант» и др.