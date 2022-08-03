Ванюша и великан (фильм, 1993) смотреть онлайн бесплатно
8.91993, Ванюша и великан
Мультфильм, Для самых маленьких8 мин6+
О фильме
Герои отправляются на машине времени в прошлое, где спасают доброго Великана.
СтранаРоссия
ЖанрМультфильм, Для самых маленьких, Короткометражка
КачествоSD
Время8 мин / 00:08
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
5.9 IMDb
- ВДРежиссёр
Владимир
Данилевич
- БНАктёр
Борис
Новиков
- РСАктёр
Рогволд
Суховерко
- АЕАктриса
Алефтина
Евдокимова
- Актриса
Светлана
Харлап
- ЛГАктриса
Людмила
Гнилова
- ВФАктёр
Владимир
Ферапонтов
- Актёр
Всеволод
Ларионов
- РКСценарист
Роман
Качанов
- АВПродюсер
Алина
Власова
- ГФМонтажёр
Галина
Филатова
- ВСОператор
Владимир
Сидоров
- ЕБКомпозитор
Евгений
Ботяров