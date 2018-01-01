Wink
Детям
Ванюша и великан
Актёры и съёмочная группа фильма «Ванюша и великан»

Актёры и съёмочная группа фильма «Ванюша и великан»

Режиссёры

Владимир Данилевич

Владимир Данилевич

Режиссёр

Актёры

Борис Новиков

Борис Новиков

Актёрдед
Рогволд Суховерко

Рогволд Суховерко

Актёрозвучка
Алефтина Евдокимова

Алефтина Евдокимова

Актрисаозвучка
Светлана Харлап

Светлана Харлап

Актрисаозвучка
Людмила Гнилова

Людмила Гнилова

Актрисаозвучка
Владимир Ферапонтов

Владимир Ферапонтов

Актёрозвучка
Всеволод Ларионов

Всеволод Ларионов

Актёрчитает текст

Сценаристы

Роман Качанов

Роман Качанов

Сценарист

Продюсеры

Алина Власова

Алина Власова

Продюсер

Монтажёры

Галина Филатова

Галина Филатова

Монтажёр

Операторы

Владимир Сидоров

Владимир Сидоров

Оператор

Композиторы

Евгений Ботяров

Евгений Ботяров

Композитор