Пришелец в капусте (фильм, 1989) смотреть онлайн бесплатно
9.31989, Пришелец в капусте
Мультфильм, Для самых маленьких9 мин12+
О фильме
Жили были дед и баба, и была у них коза — а внука не было. Пошел дед искать внука и нашел его в капусте. Дали ему имя Ванюша — но был это не человек, а пришелец с планеты Альфа, куда поступил сигнал, что на Земле медеведь муравейники разоряет. Наказал Ванюша медведя и остался у стариков жить…
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультфильм, Для самых маленьких, Короткометражка
КачествоSD
Время9 мин / 00:09
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.7 IMDb