Пришелец в капусте
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Детям
Пришелец в капусте

Пришелец в капусте (фильм, 1989) смотреть онлайн бесплатно

9.31989, Пришелец в капусте
Мультфильм, Для самых маленьких9 мин12+

О фильме

Жили были дед и баба, и была у них коза — а внука не было. Пошел дед искать внука и нашел его в капусте. Дали ему имя Ванюша — но был это не человек, а пришелец с планеты Альфа, куда поступил сигнал, что на Земле медеведь муравейники разоряет. Наказал Ванюша медведя и остался у стариков жить…

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультфильм, Для самых маленьких, Короткометражка
Качество
SD
Время
9 мин / 00:09

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.7 IMDb