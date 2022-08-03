Пришелец в капусте (фильм, 1989) смотреть онлайн бесплатно

Жили были дед и баба, и была у них коза — а внука не было. Пошел дед искать внука и нашел его в капусте. Дали ему имя Ванюша — но был это не человек, а пришелец с планеты Альфа, куда поступил сигнал, что на Земле медеведь муравейники разоряет. Наказал Ванюша медведя и остался у стариков жить…

