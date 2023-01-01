Нежный возраст (фильм, 1983) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Москва, предвоенные годы. Кир Лопухов и Алeша Мамыкин — одноклассники, только закончившие школу. Но им быстро приходится сменить мальчишеские иллюзии на военную форму. Начинается война, и друзья вместе поступают в одну артиллерийскую школу. Перед отправкой на фронт остается всего три дня, а у�спеть надо еще так много. Попрощаться с родными Сокольниками, увидеться с однокашниками, узнать о судьбе любимой девушки. Времени совсем мало – до окончания нежного возраста остается всего несколько часов.



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