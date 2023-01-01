Нежный возраст (фильм, 1983) смотреть онлайн бесплатно
8.71983, Нежный возраст
Драмы, Советские78 мин6+
Сюжет
Москва, предвоенные годы. Кир Лопухов и Алeша Мамыкин — одноклассники, только закончившие школу. Но им быстро приходится сменить мальчишеские иллюзии на военную форму. Начинается война, и друзья вместе поступают в одну артиллерийскую школу. Перед отправкой на фронт остается всего три дня, а у�спеть надо еще так много. Попрощаться с родными Сокольниками, увидеться с однокашниками, узнать о судьбе любимой девушки. Времени совсем мало – до окончания нежного возраста остается всего несколько часов.
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Информация
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ВИРежиссёр
Валерий
Исаков
- ЕДАктёр
Евгений
Дворжецкий
- ПКАктёр
Павел
Кондратьев
- АБАктриса
Алена
Беляк
- НКАктриса
Наталья
Кем
- ВТАктриса
Валентина
Титова
- ГКАктёр
Герман
Качин
- АЕАктриса
Алефтина
Евдокимова
- АААктёр
Александр
Аржиловский
- АБАктёр
Артур
Богатов
- РГАктёр
Рэм
Гехт
- АРСценарист
Александр
Рекемчук
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ТБМонтажёр
Тамара
Беляева
- БСОператор
Борис
Середин
- ВККомпозитор
Владислав
Кладницкий