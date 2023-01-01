Котенок по имени Гав (мультсериал, 1976) смотреть онлайн
1976, Котенок по имени Гав 1 сезон
Мультсериалы, Советские мультфильмы6+
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Сюжет
Мультфильм рассказывает о приключениях котeнка с необычным именем Гав и его друга — щенка.
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Информация
СтранаСССР
ЖанрыСоветские мультфильмы, Мультсериалы
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
7.7 IMDb
- ММРежиссёр
Майя
Мирошкина
- ЛШРежиссёр
Леонид
Шварцман
- АБАктёр
Александр
Баранов
- Актёр
Василий
Ливанов
- МВАктриса
Мария
Виноградова
- Актриса
Светлана
Харлап
- ЛГАктриса
Людмила
Гнилова
- ТРАктриса
Татьяна
Решетникова
- ЮВАктёр
Юрий
Волынцев
- ГОСценарист
Григорий
Остер
- ФИПродюсер
Федор
Иванов
- ЛБПродюсер
Любовь
Бутырина
- ЛШХудожник
Леонид
Шварцман
- МММонтажёр
Маргарита
Михеева
- МДОператор
Михаил
Друян
- ММКомпозитор
Михаил
Меерович