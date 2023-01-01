Биография

Леонид Шварцман – художник-мультипликатор, режиссер, родился 30 августа 1920 года. Удостоен звания Наародного художника, награжден орденом Александра Невского и премией Президента РФ. Является автором мультипликационного персонажа Чебурашка. Среди других известных мультфильмов художника «Аленький цветочек», «Золотая антилопа», «38 попугаев», «Котенок по имени Гав». В 1941 году окончил школу при Художественном институте. В 1951 году стал выпускником ВГИКа, получив профессию художника-постановщика. Начал работать на «Союзмультфильме», будучи еще студентом. Первым мультипликационным фильмом Леонида Шварцмана стал «Аленький цветочек» (1952). В 1954 году художник работал над мультфильмом «Золотая антилопа». В 1957 году создал экранизацию сказки «Снежная королева». В 1964 году на экраны вышел мультфильм «Дядя Степа – милиционер». В 1969 году впервые юные зрители увидели мультфильм «Крокодил Гена», персонажи которого были созданы Леонидом Шварцманом. Спустя два года вышел мультфильм «Чебурашка», а затем «Шапокляк». В 1976 году художник работал над созданием первого выпуска кукольного мультфильма «38 попугаев». В том же году вышла первая серия историй про Котенка по имени Гав. В 1983 году фильмография пополнилась еще одним известным мультфильмом «Обезьянки. Гирлянда из малышей».